S’il n’y avait pas cette ombre épaisse, charnue, cette nuit opaque, dense, cette noirceur impénétrable, menaçante autour du corps de Marie Madeleine, sainte patronne des prostituées, celle du Caravage, celle de 1606, la plus érotique de l’histoire, languide, affalée sur le dossier d’une chaise, les mains jointes, la tête renversée, la bouche ouverte, les yeux mi-clos, l’oreille qui mollement aborde l’épaule dévêtue, les cheveux massifiés par l’obscurité – ressentirait-on seulement le quart de l’extase qui dévore le corps de Marie, le quart de l’émoi qui nous contraint par les yeux à la fixer avec désir et angoisse ? On dit du Caravage qu’il est le maître du clair-obscur. Et qu’est-ce que le clair-obscur si ce n’est une affaire de contraste ou comment l’ombre rehausse la lumière.

Caravage – Art / Clair-obscur – contrast ; me verriez-vous venir ? Bienvenue dans La Midinale sur Campus FM et ce midi, entre peinture à l’huile et graff entre webzine et podcast, entre visite guidée et expo, on va causer histoire de l’art avec l’association étudiante qui relève tous les défis en matière de visibilisation, valorisation et diffusion artistique, j’ai nommé : Contrast.

Si tu crois encore que l’art et la culture pop, c’est comme mélanger les serviettes et les torchons, tu n’as décidément rien compris et il s’agirait peut-être de contraster ton propos. Peut-être que Marie Madeleine n’est pas en pamoison, mais excédé face à ceux et celles, intellectuels, universitaires ou bourgeois qui aimerait conserver l’art précieusement chez les élites, dans les institutions et à la merci d’un verbiage inintelligible. L’association Contrast œuvre pour l’exact opposé, avec ces modestes moyens et afin de mettre en lumière ce que la société plonge parfois dans l’obscurantisme et le conservatisme. Merci Morgane Chavarria pour votre compagnie dans le studio de Campus FM – un studio qui n’est pas sans rappeler les ambiances du Caravage, non ? N’oubliez d’aller faire un tour à l’espace des diversités pour voir l’exposition QR Kult.

