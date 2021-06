Dans une société occidentale qui ne cesse de célébrer le progrès et la vitesse, IHM s’arrête le temps d’un programme court sur les dispositifs qui nous entourent en une dizaine de minutes pour réfléchir et décrypter notre rapport à la technologie.



Épisode 1 : Les frontières “intelligentes”

Plutôt que de bâtir une politique d’immigration adaptée aux nouvelles dynamiques de la mobilité, l’Union européenne adopte une logique toujours plus sécuritaire. Dans cette quête effrénée, la forteresse européenne s’arme de dispositifs de détection et de contrôle des corps toujours plus perfectionnés.



Épisode 2 : La reconnaissance faciale

Depuis quelques temps déjà, la reconnaissance faciale n’en finit plus de diviser la sphère politico-industrielle et les organisations de défense des libertés. Vendue par ses promoteurs comme la solution miracle aux problèmes sécuritaires, cette technologie en vogue a vu son déploiement s’accélérer à vitesse grand V dans un contexte d’urgence sanitaire propice.



Épisode 3 : Les databrokers

Google, Facebook et les autres géants du net utilisent nos données personnelles à des fins commerciales. Ces plateformes en ont d’ailleurs fait un véritable “business model”, se réduisant au fil des ans à de vulgaires régis publicitaires. Mais derrière ces mastodontes du secteur numérique se cachent de nouvelles entreprises beaucoup plus discrètes cette fois mais tout aussi voraces quand il s’agit de nos données personnelles, les databrokers.



Épisode 4 : Le digital labor

Commenter une vidéo, ajouter un “like” sous une photo ou encore laisser une évaluation sur un site de réservation, autant de gestes anodins pour beaucoup, mais que certains commencent à percevoir comme un travail au sens propre, car générateur de valeur pour l’économie numérique. Une valeur captée bien souvent dans son entièreté par des plateformes avares en redistribution.

Mais alors, les GAFA et consort nous ont-ils embobiné, au point de nous transformer, à notre insu, en travailleurs non-rémunérés ? Un arbre qui cache la forêt des milliers de travailleurs invisibilisés, chargés d’entraîner les algorithmes pour des salaires de misère. Bienvenue dans l’aire du “digital labor”.

Cliquez sur UP NEXT pour écouter tous les épisodes.

– un programme proposé et réalisé par Florent Jourde pour Campus FM

et Radio Campus France.

Prise de son : Florent Jourde.

Musique originale : Joel Vandroogenbroeck et Florent Jourde.

Mixage : Florent Jourde.

Production : Campus FM.