Bienvenue sur Dégenrez-vous, l’émission qui dérange les frontières du genre. Ici, on aborde le genre dans ses dimensions politiques, intimes, scientifiques *et al.* avec des concerné·es et des chercheur·euses. L’objectif est simple : illustrer la complexité des inégalités de genre que nous vivons et/ou observons pour mieux les combattre.

Une émission présentée par Emma Coffart, étudiante en master d’Etudes sur le genre (ouioui ça existe), à découvrir dès ce mercredi 6 mars à 16h.