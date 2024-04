Cap sur l’Égalité, le festival gratuit du Crous Toulouse-Occitanie

Du 7 au 9 mars et à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Crous de Toulouse-Occitanie, en partenariat avec Convivencia et Reso, propose aux étudiants un festival gratuit, dédié à l’égalité. Durant ces trois jours, il sera question de sport, de culture, de musique, de patrimoine, d’ouverture, de partage et bien plus encore… Une programmation riche, immersive et inclusive à bord de plusieurs péniches sur les berges du canal, qui s’inscrit dans la programmation culturelle officielle des JO 2024 : l’Olympiade Culturelle.

Campus FM est conviée à cet événement pour réaliser deux plateaux extérieurs pour l’émission La Midinale présentée par Sarah Rodriguez, les 7 et 8 mars. Voici un aperçu de la programmation pour ces deux jours :

7 mars : Association Zéro Waste; L’association teindra un stand de sensibilisation sur les protections menstruelles réutilisables au Port Sud de Ramonville, sur la Péniche Didascalie de 13h30 à 15h30.

8 mars : Auteure de BD et journaliste Camille Van Belle; L’auteure réalisera une conférence de 18h à 19h au Port Saint-Sauveur de Toulouse, sur la Péniche Saint-Louis.

Rendez-vous à 12h pour suivre La Midinale à l’occasion de “Cap sur l’égalité” les 7 et 8 mars 2024, et en direct sur les ondes de Campus FM.

Pour plus d’informations, consultez le programme de l’événement.