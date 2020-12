Campus Local Club, c’est la nouvelle émission musicale du réseau des radios de Radio Campus France à la découverte des mixs émanant de DJs, collectifs et labels locaux dans toute la France.



Pour le premier épisode, c’est Radio Campus Angers qui a l’honneur de lancer cette nouvelle série de mix autour avec le collectif et producteur nantais Androgyne, en charge notamment de la direction artistique du club de musiques électroniques le Macadam à Nantes, un espace brut et minimaliste, où règne une obscurité assumée, un foyer pour les danses déviantes. C’est en compagnie de Youl que nous partons à Nantes au cœur du Macadam.



Campus Local Club, le son des collectifs de vos villes, à retrouver le dimanche à 23.30 sur Campus FM.



