Samedi 6 février 2021, après une première expérience radiophonique au côté de Yohan Dumas, Un pavé dans le jazz – les rendez-vous des musiques aventureuses à Toulouse – continue d’expérimenter un autre chemin d’écoute et de partage, cette fois au côté du trio The Bridge (a transatlantic network for creative music) pour un événement radiophonique improbable et impromptu.

www.campusfm.net/un-pave-dans-le-jazz-invite-the-bridge/

En février, mars et avril 2021, le collectif Freddy Morezon, dans les franges du jazz et des musiques improvisées, propose une trilogie de concerts et de rencontres radiophoniques pour découvrir les trois prochaines sorties d’albums de leur label Mr Morezon.



Au programme de cette trilogie : Nicolas Lafourest // Forêt – Faulkner Songs le 27 février, Mister Bishop and guests – La Ligue des objets, le 20 mars et Le Tigre des Platanes – Terminus Radioso le 17 avril.

www.campusfm.net/trilogie-freddy-morezon/

Samedi 13 mars à 21.00, dans le cadre du festival de guitare d’Aucamville, découvrez un live inédit, suivi d’un entretien de Slim Paul à l’occasion de la sortie de son dernier album “Good For You” et du clip vidéo “Spread the Love” entre folk, rock et blues.

– un programme enregistré dans les studios de Campus FM, et présenté par Jean-Philippe Birac.

Réalisation technique : Thomas Delafosse & François Berchenko / Campus FM.