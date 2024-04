Patac c’est le bruit de la castagne en occitan. Si on va à la castagne, Au patac, c’est pour défendre un cinéma indépendant, local, vertueux et ambitieux. On désire plus que tout se faire rêver et on est ici pour en parler. Cinéma pirate, car le cinéma se fuit lui-même, il est sauvage, jeune et généreux, c’est en ces termes que nous l’abordons. Labo radio, car on vient déranger les ondes à coups de grands rires et de petits cris, on veut mettre du son à toutes les sauces, voir jusqu’où on peut faire entendre notre pari : le cinéma est beau quand il est libre. L’équipe du COLLECTIF LOU PAC continue son vain combat à la radio depuis Toulouse.

À vous les studios et retrouvez nous sur loupac.fr 😉

Une émission à retrouver un samedi par mois à 14h sur Campus FM.