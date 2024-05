Appel à projet pour la saison 2024-2025

Vous souhaitez proposer un projet d’émission pour la saison 2024/2025 ?

Vous êtes étudiants ou pas, même si nous n’avez aucune expérience en radio, faites nous parvenir votre projet d’émission à bonjour@campusfm.net

Nous cherchons en priorité :

des gens curieux et motivés qui s’engagent entre septembre et juin, qui s’intéressent au sonore, à raconter l’histoire de la musique et/ou son actualité, à la création radiophonique, à la culture, aux faits sociaux, aux sciences, aux causes climatiques et environnementales….

Formats courts ou longs, en direct ou en production, hebdomadaire ou plus espacés, tous vos projets seront étudiés.