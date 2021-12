Samedi 8 janvier 2022, Wyld Festival propose une nouvelle soirée de performances lives de musiques électroniques dans un lieu emblématique et historique de Toulouse : le musée des Augustins, au cœur de l’exposition “Théodule Ribot”. Cette fois, le collectif invite le label parisien Nowadays Records avec Grand Soleil, Jumo et Phantom Traffic.

Entretiens avec les organisateurs et les artistes, retrouvez Campus FM pour une émission spéciale en public à partir de 19.00.

NOWADAYS RECORDS

Créé en 2013, sous l’impulsion de Ugo De Angelis (aka Oogo) et Vincent Leibovitz (aka Chomsky), membres de La Fine Equipe, Nowadays Records présente déjà une sacrée famille (Fakear, La Fine Equipe, Clément Bazin, Leska, Grand Soleil, Jumo…).

À l’origine moyen d’autoproduction pour quatuor à ambition, de nouveaux cadets se greffent rapidement au projet. Les trois volumes de La Boulangerie sont le point de départ de l’aventure et le fil rouge même du label, offrant de belles rencontres entre artistes.

Toute la team partage le même credo : réinventer des mécanismes créatifs avec une production indépendante, un accompagnement artistique proche, et des sorties sans bornes.

GRAND SOLEIL

Grand Soleil, c’est deux frères. Si Pach vient du hip-hop et Drich de la techno, leur musique suit une loi unique : faire danser et voyager les gens vers un futur aussi incertain qu’éblouissant. Bercés par la pop culture des 90’s, leur univers se nourrit du jazz, du hip hop, de la funk mais aussi de la science fiction.

Si les enregistrements studio des deux frères sont une parfaite entrée en matière dans l’univers de Grand Soleil, c’est en live qu’ils déploient toute leur puissance solaire. Sur scène, machines et BPM s’emballent, la frénésie des enchaînements dessine une fresque techno qui libère les corps et nourrit les imaginations.

JUMO

Il y a quatre ans, Clément Leveau donnait naissance à Jumo, un avatar musical avec lequel il affirmait une identité singulière, caractérisée par une production sophistiquée, des mélodies capiteuses et une atmosphère cinématographique lui permettant de laisser libre cours à sa passion pour l’image. La sortie du titre ‘Aléa’, plébiscité par Radio Nova, marquera le début d’une fructueuse collaboration avec l’écurie parisienne Nowadays Records (Fakear, La Fine Equipe). Graphiste de formation, Clément fait de Jumo un véritable projet transdisciplinaire dans lequel son et vidéo se nourrissent mutuellement, mettant son collectif, Cela, au service d’un univers visuel sombre et arty épousant parfaitement les contours de sa musique. Après ‘Forms’, une compilation d’inédits sortie en 2018, Jumo revient avec un nouveau projet (produit par sa propre structure celabel) dans lequel musique, image et texte sont en symbiose, et égrène clips et EPs tout au long de l’année.

PHANTOM TRAFFIC

Les fantômes de Paris existent ! C’est dans un studio sombre aux allures de cockpit qu’ils dissèquent, distordent et étirent avec minutie les notes et les fréquences. Dans leur musique, le processus de recherche est finalement aussi intéressant que le résultat. Ici, les genres n’ont plus aucune importance, seule compte la force qui les anime et le partage de cette vibration avec le monde extérieur. Cette énergie se retrouve sur scène, au travers de lives orchestrés par les machines. Afin de mettre sous les feux de la rampe les synthés brillants et les rythmiques incisives, c’est dans l’ombre que Phantom Traffic progresse.

19.00 → 23.00

Gratuit pour les – 18 ans et les étudiants.

Préventes : 4 euros.

Pass sanitaire obligatoire.

La billetterie du musée est ouverte le jour j selon les places restantes.

