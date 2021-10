Radio Campus France participe à la semaine CREATIV’ du 1er au 8 octobre 2021 aux côtés d’Animafac et Pépite France – le premier réseau d’étudiants entrepreneurs. Une semaine pour aborder l’entrepreneuriat sous toutes ses formes : associatif, social et solidaire, intrapreneuriat, etc.

Si le modèle associatif a beaucoup souffert de la crise sanitaire, de nombreux et nombreuses jeunes ont continué à porter des valeurs de solidarité, d’entraide et de vivre ensemble. Animafac, Pépite France et Radio Campus France ont souhaité leur donner la parole : des récits inspirants, motivants qui (re)donneront aux plus sceptiques l’envie de continuer à imaginer et créer le monde de demain.

EP#01 / Ce que la crise m’a appris – Les Josettes à Besançon

EP#02 / Tiers-lieu en 2021 : se réinventer ? LieU’Topie à Clermont-Ferrand

EP#03 / Faire face à l’urgence, rencontre avec Co’p1 Paris

EP#04 / Financements, ne plus avoir peur ? La Ref des Campus à Toulouse

EP#05 / Adapter son projet culturel, retour avec Arts d’Éko à Bordeaux

– une production Radio Campus France en partenariat avec Pépite France et Animafac à retrouver le jeudi à 16.00 sur Campus FM.

www.radiocampus.fr/2021/10/07/entreprendre-dans-lassociatif-la-semaine-creativ/

www.pepite-france.fr/

www.animafac.net/

www.creativ-entreprendre.org/