Festival Figuré.e #4

ÉMISSION SPÉCIALE 📻

Campus FM organise un plateau radio à l’occasion du Festival Figuré.e au Centre Culturel Bonnefoy, le Samedi 25 mai.

Le Festival Figuré.e est un Festival d’arts graphiques (graphisme, typographie, illustration, édition…), valorisant la création graphique par et pour tous·tes !

Pour ce plateau radio, des interviews croisées co-animées par Arthur Kurylak et Vivien Gorse, avec les artistes et designers seront enregistrées et diffusées en direct pendant le grand marché de l’objet graphique.

En attentant de retrouver cet événement radio, vous pouvez retrouver deux émissions autour du festival figuré.e :

« Prenez-Garde », l’émission du 7 mai 2024 présentée par Al Baylac à l’occasion l’exposition “Via Picta, Routes, signes, territoires” en présence de Sébastien Dégeilh et Olivier Huz, enseignants à l’isdat, et des étudiant.es en quatrième année de design graphique

« La Midinale », l’émission du 15 mai 2024 présentée par Sarah Rodriguez en présence de Vivien Gorge, organisateur et communicant du Festival Figuré.e

Samedi 25 mai • dès 12h

↪ Centre Culturel Bonnefoy

→ En partenariat avec @festivalfigure.e et @centreculturelbonnefoy