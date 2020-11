À l’instar des pigeons voyageurs colportant leurs messages autour du globe, le vinyle a plus que jamais besoin de faire entendre les secrets de son sillon.



À l’heure où la musique se loue et se consomme plus rapidement qu’une série en VoD, le format reste pensé pour offrir une respiration aux auditeurs, les emporter dans une émotion narrative subjective qui leur fera découvrir les formidables histoires cachées au creux du sillon.

“Chaque sillon murmure au creux de nos oreilles une histoire unique, délicate et originelle qui mérite d’être partagée”.