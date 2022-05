Les 10, 11 et 12 juin 2022, Campus FM et le centre culturel Bellegarde vous invitent à RadioPhonie, le premier festival d’Occitanie dédié au média radio, à la création sonore et au podcast.

Le festival RadioPhonie, c’est une histoire sonore qui se tisse autour d’un monde qui court à grande vitesse, qui écarte les grandes voix et prend le temps de découvrir et de surprendre. Pour cette première édition, nous avons imaginé une programmation ouverte qui interroge les limites de la fiction et du documentaire, qui fait place à des premières oeuvres, à des signatures plus connues de la radio, à des autrices et auteurs venant de géographies différentes.

Durant trois jours, le centre culturel Bellegarde accueille séances d’écoutes, performances live et table-rondes avec l’envie de créer du lien entre professionnels, auteurs et auditeurs. Un événement convivial qui fait cohabiter une programmation locale et internationale tout en proposant une sélection à destination du jeune public.

Au programme, des expériences auditives immersives qui exploitent l’intégralité des lieux : des petites salles intimistes en passant par les jardins jusqu’au grand auditorium.

Les séances d’écoutes sont programmées sur enceintes à l’intérieur du bâtiment, au casque confortablement assis dans des transats au jardin. Les plus jeunes trouveront de quoi égayer leurs oreilles avec une programmation qui leur est dédiée.

Le festival RadioPhonie, c’est aussi une proposition live avec des performances sonores à découvrir dans l’auditorium et une balade sonore le dimanche. Chaque journée se termine par une session musicale animée par les DJs de Campus FM.

Retrouvez les détails de la programmation par ici.

Infos pratiques :

Centre culturel Bellegarde

17 rue Bellegarde – Toulouse

(métro Jeanne d’Arc)

. Événement tout public

. Entrée gratuite

. Bières artisanales locales

. Restauration bio & végétarienne

L’entrée à chaque évènement et lieu de programmation du festival se fait dans la limite des places disponibles. Le retrait des places est à effectuer à l’accueil du festival tous les jours, trente minutes avant le début de chaque séance.

– un événement organisé par Campus FM et le centre culturel Bellegarde.