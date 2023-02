Le Centre culturel Bellegarde s’associe à l’animatrice Alice Baylac et à Campus Fm Toulouse pour un rendez- vous mensuel, culturel et radiophonique. Une fois par mois, vivez une expérience sonore et immersive en assistant en direct à une émission radio dans l’enceinte du Centre culturel Bellegarde. Alice Baylac prêtera son micro à celles et ceux qui défendent, innovent, créent et imaginent la scène culturelle toulousaine. Trente minutes pour plonger dans l’actualité artistique de la ville rose !

Rendez-vous le 21 février à 12h00 au Centre culturel Bellegarde (17 rue Bellegarde, 31000 Toulouse) et sur nos ondes.

Plus d’infos et replays :

https://www.facebook.com/events/883439652624285/926853961616187/

https://www.mixcloud.com/CampusFM/pg-03/