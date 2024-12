Dans le cadre de l’Exposcience Occitanie 2021-2022, le CIRASTI (collectif inter-associatif pour la réalisation d’activités scientifiques techniques et internationales) en Occitanie vous invite à découvrir les sciences avec le programme sonore “Pose ta science”. L’objet de cette série : mettre en avant des groupes de jeunes et des associations étudiantes sensibles à une thématique scientifique afin de valoriser leur projet. — un programme préparé et présenté par Bruno Leclerc. Réalisation technique : François Berchenko / Campus FM. Habillage musical : Fedaden Avec le soutien de la région Occitanie et le programme “Médiation scientifique sur la FM occitane” / Culture scientifique et technique (CSTI) en 2021 et 2022.