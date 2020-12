// DEMAIN DIMANCHE SUR NOS ONDES //

RadioMuse IndieRE (Independant Radio Exchange) est un programme musical hebdomadaire diffusé dans des dizaines de radios en Europe.

Plus qu’un programme, c’est un projet de coopération européenne entre radios libres et étudiantes dont le premier objectifs est de faciliter la circulation des musiques émergentes, des nouveaux talents et de leurs œuvres.

In this episode#08, follow us – in English – with François Berchenko to meet artists from the local Toulouse scene with the OE pop band, Florian Nastorg from the Merversible Orchestra, Pierre Søjdrug from Pøp Supérette Recørds, Deuce David from Acidulate records and Maxime Denuc.

➡ Rendez-vous dimanche 13 décembre à 21.00 sur Campus FM – avec Radio Campus France ... See MoreSee Less