Nu Soul Food est avant tout une émission de radio qui explore les musiques noires à travers le monde et le temps (afro, jazz, latin, soul, reggae, funk, hip hop and more..), menée par une équipe de passionnés “activistes du son”.

À travers ses médias, l’émission vous informe sur les nouvelles sorties de disques, les concerts, les événements à ne pas manquer.

Nu Soul Food, la nouvelle nourriture de l’âme, proposée par Malk O Mic, c’est à découvrir le lundi de 22:00 à 23:00 en direct pour la saison 2020-2021. L’émission est rediffusée le dimanche à 12:00.

Plus d’informations sur le site et sur facebook.

Tous les replays sur soundcloud.