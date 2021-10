Antoine – DJ No Breakfast – collectionne les disques vinyles, des musiques afro-américaines des années 60/70 aux musiques électroniques actuelles les plus méconnues du bout du monde.

“Véritable encyclopédie musicale, DJ No Breakfast a pour habitude de changer de style d’une mixtape à l’autre avec une certaine liberté qui lui permet de conjuguer musiques orientales, latines, africaines et autres curiosités.” (Le Grigri – juin 2021).

À Toulouse depuis quinze ans, il a choisi de vivre de sa passion et de défendre la culture underground à tout prix. Il organise des soirées, invite des artistes à partager les platines et crée des playlists pour des émissions radio, des mixtapes thématiques comme des billets d’humeur, des coups de gueule, des souvenirs de voyages ou des rêveries solitaires. On le retrouve dans des galeries d’art où il improvise en live avec des musiciens. Il lui arrive aussi d’utiliser des archives sonores de musées.

Ce collectionneur inv´étéré aime suivre l’humeur des lieux et des gens qu’il fréquente et cherche sans cesse de nouvelles formes, de nouveaux projets, de nouvelles collaborations, de nouvelles manières de partager tout ce son accumulé au fil des années.

Pour la saison 2021-2022, retrouvez ses sélections tous les premiers mercredis du mois à 19.00 sur Campus FM dans l’émission “No Breakfast”.

Plus d’infos :

https://facebook.com/djnobreakfast

https://instagram.com/djnobreakfast

https://djnobreakfast.tumblr.com/