Nobles Métaux

Noblesmétaux est une émission mensuelle qui se présente comme une série de portraits d’artistes résidents à Toulouse. Chaque épisode est dédiée à une personne et j’essaie de donner la parole à des personnes issus de domaines artistiques différents . Chaque épisode s’articule en deux parties :

Dans un premier temps, je reçois l’invité chez moi pour discuter de son premier rapports à l’art, du chemin qu’iel à emprunter pour se former, de son émancipation des institutions, des méthodes qu’il à mit en place pour stimuler et recharger sa créativité…etc

Ensuite, je me rends chez lui ou elle avec des micros pour l’enregistrer durant un temps ou iel travaille sur une œuvre. Cette courte composition documentaire tend à mettre en relation les sons de sa pratique avec ceux produits par son espace de travail.

-> Diffusion : 1 lundi par mois de à 10h

A retrouver sur Vodio :

https://www.vodio.fr/vodiotheque/c/1201/noblesmetaux/