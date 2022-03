Avec Fanny Marcon et William Bonnet

Après une enfance tout ce qu’il y a de plus américaine dans une ville minière conservatrice et chrétienne, le jeune Robert Zimmerman commence à coller son oreille au poste radio, d’où s’échappe des notes de blues et de musique country. Ce sont les années 50, le King se déhanche sur Jailhouse Rock, James Deans enchaîne les jeux morbides à l’écran malgré sa fureur de vivre et le mouvement beat décolle dans un nuage d’opium. Celui qui deviendra le célébrissime Bob Dylan, part pour l’université de Minneapolis où les cours l’intéresseront moins que de jouer de la guitare dans des bars. Puis, il décide de poser ses valises à Greenwich village, le quartier bohème de New York City où son attitude et son style s’accordent de plus en plus avec la tradition folk. De rencontre en rencontre, il finira par signer un premier album avec Columbia Record mais ne manquera pas, a posteriori, dans son morceau Talkin New York de 1962, de raconter comment un gérant de bar lui a un jour dit : « Reviens une autre fois / Tu sonnes comme un paysan / Nous cherchons un chanteur folk ». Comme quoi – qui pour dire ce qui sonne comme de la folk ou non ? Et n’est-ce pas précisément cet à-côté, cette légère dissonance, étrangeté ou sincérité qui ne fait pas le socle d’une identité musicale singulière tout en restant évocatrice et relative à un mouvement entier. J’ai le plaisir d’accueillir ce midi un de ces duos inclassable et c’est tant mieux – d’une vitalité et d’une créativité entêtante, j’ai nommé Mee and Mee.

Bonjour Fanny Marcon. Bonjour William Bonnet.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.

