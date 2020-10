Le vendredi de 20:00 à 21:00, rendez-vous avec Little by Little Wicked Show, le plus tordu de l’underground électro dans un mix d’une heure, pour une deuxième saison.

Little by Little Wicked Show est un programme en direct et sans replay, faudrait pas le rater !

– par Little by Little / Jean Bonnetat.

Plus d’infos sur facebook.