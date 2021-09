Listen in Bed est un voyage musical et intime de soixante minutes, pop et hip-hop au sens très large.



– un programme de Mickaël Mottet à retrouver tous les lundis à 18.00 sur Campus FM.



Tous les replays :

le-fil.froggydelight.com/



Plus d’infos :

www.facebook.com/mickael.mottet/



illustration ©Guillaume Long