Le projet est né du constat : quelles que soient les actions menées ces dernières années en faveur de l’égalité dans les métiers du numérique, les chiffres restent malheureusement trop faibles et dénotent une désertion de cette filière par les femmes. Trop de préjugés perdurent : un milieu d’hommes, des métiers peu épanouissants et non compatibles avec une vie de femme, des discriminations décourageantes.

“Les femmes digitales” a pour objectif de valoriser le parcours des femmes dans la filière du numérique et ainsi créer des vocations auprès des femmes de toutes générations, à travers des portraits personnels autour de valeurs telles que l’inclusion, la diversité et la légitimité.

– un nouveau programme de la saison 2021-2002 animée par Magalie Germond, déléguée régionale Femme du numérique en Occitanie, dans le cadre de “Le numérique au féminin” par Digital 113 en partenariat avec Les femmes du numérique en Occitanie by Numeum.

www.digital113.fr/le-numerique-au-feminin/