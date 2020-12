L’émission Les EnRacinés part à la rencontre de celles et ceux qui ont pensé et qui ont osé se lancer dans la concrétisation d’initiatives qui réinventent notre façon de faire et d’être en société.



À travers des entretiens et des débats, Les EnRacinés proposent des grilles de lecture et clés de compréhension pour réfléchir ensemble au monde de demain avec une vision plus sereine, humaine et proche de la nature. Toujours avec bon sens et pragmatisme.



Le premier épisode “Chantier et habitat participatifs” vous fait découvrir l’un des premiers habitats groupés français, l’ouvert du canal à Ramonville, et un chantier participatif dans un écolieu près de Saint-Affrique. L’épisode explore une autre façon de construire et de vivre ensemble.



– un nouveau programme de la saison 2020-2021 préparé et présenté par Johann Russeau, Valentin Dupont et Alice Bardet.