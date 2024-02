Les élections du Crous 2024

Les élections Crous du 6 au 8 février, comment ça marche ?

Quel est le rôle des élus étudiants ?

Du 6 au 8 février 2024, chaque étudiant·e sera invité·e à voter pour élire ses représentant·e·s au sein des conseils d’administration des Crous. Ces élections sont un moment clé, essentiel pour la démocratie et la vie étudiante.Les représentants étudiants participent activement au fonctionnement de l’établissement : conseil d’administration, commissions diverses (commission des aides spécifiques, commission culturelle, commission de restauration, hébergement…) et d’une façon générale, à toutes les commissions ou groupes de travail en rapport avec les différentes missions des Crous. Ces 196 élus (7 élus par Crous) deviennent des « grands électeurs » et élisent par la suite 8 représentants étudiants au conseil d’administration du Cnous. Ceux-ci participent à la définition de la politique générale du Centre national et des Centres régionaux et se prononcent sur le budget du Cnous et les répartitions de crédits de l’Etat entre les Crous. Pour plus d’informations, rendez-vous sur jevote.lescrous.fr