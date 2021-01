Le podcast qui travaille traite de ce qui touche de près ou de loin au monde du travail, avec des entretiens de professionnels pour s’interroger et avoir une perspective sur les questions actuelles et futures entourant le travail.



– un programme court de Michael Rwamaheke, étudiant en Santé sécurité au travail à Toulouse School of Management.

Plus d’infos :

rwamaheke.com