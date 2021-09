Dans La vague bossa nova (“nouvelle vague” en portugais), on part à la découverte des principaux noms de ce genre musical originaire du Brésil qui a fait le tour du monde dès la fin des annés 50.

“Héritiers de la samba brésilienne, influencés par la musique classique et le jazz, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim et Vinícius de Moraes ont inventé dans le Rio cosmopolite des années cinquante la bossa nova, miroir de l’âme brésilienne, entre métissage, poésie et douceur de vivre qui précède le coup d’état militaire de 1964.” (Hind Medded, France Musique)



En France, quelques grands artistes lui ont déjà prêté sa voix, comme Nino Ferrer, Georges Moustaki, Christiane Legrand, Isabelle Aubret ou encore Claude Nougaro.

Montage : Caio Lopes