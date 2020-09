Samedi 12 septembre 2020, un rassemblement de rentrée était organisé à Paris par les Gilets jaunes. À Toulouse, c’était aussi l’occasion de relancer le mouvement après des mois sans forte mobilisation. Entre 500 et 1000 manifestants, 200 selon les forces de l’ordre, se sont réunis dans le capitale occitane.

Les forces de l’ordre ont vite cherché à disperser les manifestants, les repoussant sur les allées Jean Jaurès. La majorité du cortège s’est alors engouffré dans les petites rues vers Saint-Aubin, puis entre Esquirol et le Capitole avant de retrouver sur le square Charles de Gaulle et la rue Alsace Lorraine. La place était occupée par un rassemblement féministe et encadrée par les CRS.

Dans une manifestation annoncée sous tension pour la rentrée du mouvement des Gilets jaunes, les groupes de street medics étaient nombreux.

Arrivée sur le boulevard de Strasbourg vers 16 heures, la manifestation a de nouveau été dispersée sous une pluie de grenades lacrymogènes. Certains manifestants ont pu se réfugier dans les commerces et restaurants, d’autres ont été poursuivis et arrêtés par les CRS et la BAC. Les forces de l’ordre ont repoussé les Gilets jaunes jusqu’à Saint-Sernin, mais environ 200 manifestants se sont retrouvés rue Alsace Lorraine, passant de nouveau devant le Capitole et se dirigeant vers Esquirol, dans le calme et entonnant des chants.

La manifestation s’est terminée vers 18 heures dans le quartier du Capitole, les gendarmes mobiles ont contrôlé les derniers manifestants. Dix personnes ont au total été arrêtées à Toulouse.

Un reportage de Simon Guérin-Besnier.