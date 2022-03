Avec Alice Perotti & Mika Rambar

Le menton haut, les paupières fièvres, un trait d’eye line qui fait miauler les ridules aux commissures des yeux, les lèvres cerclées de rouges, entrouvertes sur une auréole de lumière chaude, des cheveux de déesse antique et une posture de nymphe éplorée – ce qui commence par deux-trois entrechats sur talons aiguilles timides et chaloupés finissent toujours par un booty shake qui dégonde les yeux du public à la manière du loup dans Tex Avery. Les nipples tournent comme l’hélice d’un avion et parachutent les cœurs – les kimonos se fendent, les robes tombent, la dentelle dente les poitrines et la soie débrouille ses vagues dans un ressac de reflets chatoyants. Quand les Queens montent sur scène, dans le ciel, Cupidon, body lamé cuir à paillettes, ce hara-kiri de bonheur avec ses propres flèches. Vous ne savez pas où je veux en venir ? Moi oui. Je veux parler des performances scéniques des Drags Queens toulousaines et bien sûr, de l’incontournable Mika Rambar et je veux parler de la performance photographique de cette autre incontournable personnalité des scènes queers, Alice Perotti qui ne manque aucune occasion de dégainer son objectif. J’ai l’immense plaisir, l’immense honneur de les recevoir toustes deux dans le studio de Campus pour cette dernière Midinale de la semaine. Bonjour Mika. Bonjour Alice.

Non, non, on ne vous parle pas de “Sisi la Sirène” dans le charmant film d’animation de Walt Disney, mais bien de ces créatures anthropophages et sanguinaires qui chantent du Miley Cyrus avant de saisir les marins par la carotide pour les dévorer en eaux profondes. Autant vous dire qu’il y a danger ! Mais bon – rien qui ne puisse arrêter les fans girls et les fans boys et les clubs kids aux portes du Rex pour remuer leur nageoire caudales sur du reggaeton. La prochaine Sex Appeal, c’est vendredi prochain, le 1er avril 2022 – de quoi dessabler son pétoncle sur le dancefloor. Merci Alice Perotti, Merci Mika Rambar pour votre présence dans le studio.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.