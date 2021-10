AU PROGRAMME

MERCREDI 20 OCTOBRE

10.00 : Rencontre avec l’emploi

12.00 : La Midinale

16.00 : Southside Session

17.00 : Du poil sous les bras

18.00 : Campus in Space

20.00 : Bam Salute and Friends

22.00 : Novorama

23.00 : Listen in Bed ®

00.00 : Campus Club

01.00 : Lo-fi Clouds ®