Avec Chloé Lalanne

Celle en bois de Pinocchio dont les fils blancs reliés à chaque membres s’entremêlaient toujours plus fatidiquement entre eux jusqu’à former un inextricable nœud. Celle de Guignol, qui jaillissait d’un cône en tissu quand on poussait le bâton vers le haut – d’abord le bout du crâne puis son visage émacié duquel les couleurs commençaient de disparaître, le bout de son nez amoché par le temps et enfin ses deux bras qui se dressaient au côté de sa tête dans un geste manifeste de surprise. Celle qui s’enfilait comme des dés sur le bout des doigts avec leur expressions d’animaux anthropomorphes et qu’on pouvait acheter par dizaines en grand magasin de jouets suédois, manière d’avoir un zoo entier sur les mains. Celle qu’on bricolait avec des ballons à gonfler remplis de sable et qui perdait rapidement la face.

La figure de la marionnette épouse l’enfance, du tragique au comique, tantôt sécurisante tantôt effrayante. Puis un jour, plus rien ! comme si on perdait la dose de naïveté nécessaire pour continuer à projeter de la vie dans un corps inerte. On assimile la dichotomie animé/inanimé, se creuse l’écart entre sujet et objet, on banalise ce qui ne bat pas avec un cœur et on l’instrumentalise. La rationalité tamise l’imaginaire jusqu’à l’extinction.

Avec nous dans le studio de Campus FM, Cholé Lalanne, co-directrice générale et artistique du festival Marionnettissimo dont la 24e édition se tient du 16 au 21 novembre 2021 sur les communes de Blagnac, Launaget, Mondonville, Poucharamet, Ramonville Saint-Agne, Toulouse, Tournefeuille et Villeneuve Tolosane.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.