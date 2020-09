Samedi 19 septembre 2020, une marche réunit à Toulouse environ 120 personnes en soutien aux migrants et réfugiés sans papiers. Leurs soutiens se sont réunis à 15 heures à Patte d’Oie, à l’appel de plusieurs collectifs et associations, comme RESF, le DAL 31, et la Cimade.

L’objectif est de lancer la participation toulousaine à la Marche des solidarités, qui vise à réunir des migrants et les personnes les soutenant à Paris en octobre.

« Il y a des milliers de personnes qui travaillent au quotidien et qui pourtant sont rejetées, n’ont pas de papiers, vivent dans la précarité. Et malheureusement le président n’entend pas ça donc les collectifs (associations de soutien aux sans-papiers) ont décidé d’aller à sa rencontre. »

Pierre, militant à la Cimade

La manifestation se dirige vers Saint-Cyprien, puis vers le canal du Midi, dans le calme et dans une bonne ambiance.

Les sans-papiers et leurs soutiens alertent donc le président de la République et la population, notamment suite à la catastrophe humanitaire du camp de Moria, en Grèce, où près de 13000 personnes se sont retrouvées sans abris après l’incendie du campement en août. Un événement qui pourrait aussi arriver en France :

« Ça peut arriver à partir du moment où on maintien des gens dans des situations inacceptables. On voit ce qui se passe dans le Calaisis, les traques quotidiennes dont sont victimes les personnes sans papiers et leurs soutiens. »

Pierre, militant à la Cimade

Arrivés devant le Conseil départemental, certaines personnes sans-papiers et sans logement ont pris la parole pour témoigner :

« Au début, on était dans un hôtel mais la préfecture a décider de ne plus le payer. J’ai vécu en France avec ma famille à la rue pendant un an et demi et heureusement on a reçu des papiers grâce à l’aide de RESF.. Je vous dis de ne pas perdre le courage, l’espoir est toujours là. »

Fatiha, qui va participer à la Marche des Solidarités de Toulouse a Paris.

La marche doit arriver le 17 octobre à Paris. À Toulouse, le prochain rendez-vous de la lutte contre les expulsions et en soutien aux sans-papiers est le 3 octobre, avec un rassemblement devant le Centre de rétention administrative à Cornebarieu.

Un reportage de Simon Guérin-Besnier