À partir du 19 juillet, Campus FM fait une pause et vous propose sa grille d’été incomparable.

08.00 / Rencontre avec l’emploi : là où les professionnels se racontent

et les CV se déclament – avec la région Occitanie **



10.00 / Thématique : programme rédactionnel à durées variables (société/culture/environnement)

> Absurdistan / Archeorama / Defer’lente / Entre deux cours / L’oreille suspendue / Pure campagne / Portfolio / Semo / Parle avec les pépites, etc. *



12.00 / La Midinale : rediffusion de la saison 2020-2021 **



14.00 / Science : information et vulgarisation scientifique

> 20 mg de science / Détour vers le futur / Le nid de pie / Au crible de la science / Pose ta science, etc. *



15.00 / Thématique : programme rédactionnel à durées variables (société/culture/environnement) *



16.00 / Radio Campus France : sélection de programmes des radios de notre réseau

> direction Montpellier / Angers / Besançon / Orléans / Paris / Tours / Clermont-Ferrand / Grenoble / Radio Parleur, etc.*



17.00 / Magazine musical

> Détours du monde / La liste / Le pouls à 120 / Les volutes mélodieuses / Eldorado / Reeling in the Years, etc. ***



18.00 / Cocktail musical : mix soul/jazz/funk/reggae/afro/latin from worldwide

> Rambo Boys Radio Show / Good Sound for Good People / The Long Game / Ghetto Blaster Show / Love Penalty / Le sillon voyageur / The Sound of Brunch / Unikradioshow / Roots of Vinyl, etc.*



19.00 / Thématique : programme rédactionnel à durées variables (société/culture/environnement) *



21.00 / To the beat : mix rap et parfois r’n’b

> Built to Last / Stoned Thursday / French Manucure / School of Hip-Hop / Unikradioshow, etc. ****



23.00 / Dans le club : mix de musiques électroniques axées dance floor

> La bass, c’est chic / Beats in Space / Campus Club / Campus Local Club / Fade to Pleasure, etc. *



01.00 / Musique assistée par ordinateur (MAO) : recherche, contemplation & expérimentation de musiques électroniques

> Lo-fi Clouds / Mucho Bizarre Homeland of the Freaks / Unikradioshow *



03.00 / Création nocturne : création sonore audacieuse, parfois extrême

> Concert à la radio / Les menstruelles / H1000 / Hot Lips / Parlêtre, etc. *

* tous les jours

** du lundi au vendredi

*** du lundi au samedi

**** lundi, mardi, jeudi, vendredi