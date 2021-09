Kumquat propose de réfléchir ensemble et à voix haute aux interrogations que le mouvement vegan soulève, ce en quoi il consiste, ce qu’il dit du monde d’aujourd’hui.

Depuis quarante ans, le véganisme et donc l’antispécisme (qui accorde une égalité morale entre humains et animaux) se fait doucement une place dans la société et prône un boycott des produits d’origines animales. Mais si le mouvement a le vent en poupe, il est aussi la cible d’obscurs préjugés et de nombreux raccourcis.

De l’alimentation au divertissement en passant par la fabrication de vêtements ou de cosmétiques, l’exploitation des animaux est partout. Et repenser notre rapport aux animaux n’est pas une mince affaire.

