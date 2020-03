Samedi 29 février 2020, Campus FM a déplacé son studio

à l’occasion des Journées portes ouvertes à l’isdaT,

institut supérieur des arts de Toulouse, quai de la Daurade.

Au programme de l’émission spéciale “Rien à voir, quoique”,

conversations avec :

– Jérôme Delormas, directeur de l’isdaT,

– David Haudrechy, musicien et professeur,

responsable de l’atelier interdisciplinaire le Labo,

– cinq étudiants en art, design, design graphique, musique et danse.

et live du quatuor de clarinette “Les déhanchés”.

Une émission préparée et présentée par Anna Tuyen Tran,

Camille Viala (Sud Artctu) et Hugo Daniau.

Réalisation technique : François Berchenko et Thomas Delafosse.