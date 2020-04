Pour ce deuxième épisode de La Midinale, nous avions reçu Maryem Dogui , la première invitée artistique de la saison. Véritable passionnée, ses premiers pas dans cette discipline commencent à l’âge de trois ans ! Son parcours est teinté de plusieurs influences… les danses traditionnelles africaines mais aussi la danse contemporaine.

Elle décide d’enrichir ses connaissances et se lance dans un voyage, direction Cuba, ou pendant un an ou elle se forme à l’Institut Supérieur des Arts à la Havane. De retour en France, c’est à Toulouse et à l’école de danse James Carlès qu’elle complétera sa formation pendant 3 ans avant de se lancer dans ses projets. Création, passion et envie, c’est ce qui la poussera à créer sa propre compagnie de danse émergente : « La Colombe enragée ». Un nom qui porte une idée : « celle d’arriver de manière pacifiste au travers de la danse tout en ayant un message, des choses à dire. ».

Cette compagnie réunit plusieurs danseuses aux univers différents mais liées par l’envie d’explorer, questionner le corps, l’espace, la vie et la société en cherchant de nouvelles façons d’entrer dans la danse et de la partager.

Vous trouverez plus d’informations au sujet de la Colombe enragée sur le site : https://lacolombeenragee.wixsite.com/site et sur Facebook « Cie La Colombe Enragée ».

L’interview, par ici :