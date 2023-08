Dans La vague bossa nova (“nouvelle vague” en portugais), on part à la découverte des principaux noms de ce genre musical originaire du Brésil qui a fait le tour du monde dès la fin des annés 50.“Héritiers de la samba brésilienne, influencés par la musique classique et le jazz, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim et Vinícius de Moraes ont inventé dans le Rio cosmopolite des années cinquante la bossa nova, miroir de l’âme brésilienne, entre métissage, poésie et douceur de vivre qui précède le coup d’état militaire de 1964.” (Hind Medded, France Musique)Proposée et présentée par Carlos Lopes

du lundi au vendredi à 11h



Chaque semaine, une Radio Campus vous invite à découvrir les groupes, les salles, évènements et projets musicaux émergents de son territoire à travers une exploration radiophonique de 30 minutes chrono. Du groove phocéen au punk orléanais via le rock ‘n roll de Rennes, prenez le bon départ à l’écoute de Radio Campus pour cette course d’orientation inédite dans le son d’aujourd’hui!

du lundi au vendredi à 14h

Au crible de la science (Université de Toulouse) , 20mg de science, Délestage, Le nid de pie, C’est pas faux (Radio Campus Phenix à Caen)



du lundi au vendredi à 15h

Métaclassique est une émission indépendante, produite et réalisée par David Christoffel qui offre une traversée inédite de l’histoire de la musique. Entretiens, écoutes musicales et jeux radiophoniques font variation autour d’un verbe : renverser, couvrir, ululer… Les novices peuvent découvrir le grand répertoire sous une forme pédagogique et exigeante et se projeter dans la musique classique, au sens très très large du terme. Et les mélomanes pourront y trouver un nouveau regard sur le classique, grâce aux musicologues et musiciens invités chaque semaine.

du lundi au vendredi à 16h

Du poil sous les bras, Kumquat, Tsigalko (Radio Campus Tours), Un peu beaucoup à la philo, Santé publique

du lundi au dimanche à 17h

Le professeur Maurin et le Docteur Martino vous prescrivent leurs meilleures pépites musicales et rock’n’roll

du lundi au dimanche à 18h

Jazz Athletic Club, Propagande musicale, Poptimist (Radio Campus Paris), V sur mesure, Nu soul food



du lundi au dimanche à 21h

Extra Slices, Ghettoblastershow, Goodsoundforgoodpeople, The long game

du lundi au dimanche à 23h

Un canon sur le zinc, Mucho bizarre, Fade to pleasure

du lundi au dimanche à 01h et 04h

Musicoscope (Radio Campus Angers, Les menstruelles, H1000, Le jardin, Lo-fi clouds, Planisphere (Radio Campus Paris)