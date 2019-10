Découvrez la nouvelle grille de la saison 2019-2020.

Vous pouvez zoomer sur l’image pour en voir les détails !

Les nouveautés de la saison

– La Midinale

– Intemporel, rétrospective d’un événement historique.

– Rebonds, parce qu’on eu plusieurs vies dans une vie.

– La Souterraine, oreille sur la production musicale, autonome et francophone.

– Novorama, sélection de nouveaux albums indie rock, pop électro avec des chroniques + une interview d’un groupe ou artiste émergent.

– Metaclassique, la musique classique et au-delà.

– Portfolio, récit d’une expérience intime, celle liée aux coulisses de la création photographique.

– so[R-N]orité

– États des lieux de la scène littéraire toulousaine.

– As many wayz

– Traffic Island, sélection de bonne musique par Yaka Cécé.

– Sans blabla, des musiques proposées par Sojbdor.

– Little by Little Wicked Show, le plus tordu de l’underground électro dans un mix d’une heure.

– Shari Vari, 100% house

– Cuisson vapeur, par l’association Microondes.

– Le distributeur automatique, neuf nouveaux titres musicaux de la semaine de la playlist de la radio.

– RadioMuse, programme d’échange de diffusion des musiques actuelles.

– Fréquence Agitée, par l’association L’Agitée.

– Love Penalty

– Le pouls à 120 aux sonorités disco, afro-funk et groove.

– Drive by Pablo, média rapologique d’anthologie directement dans votre logis.

– Dans mon pianocktail, des choix musicaux marrants ou pointus.

– La liste

– Velvet Goldmic, références inspirantes et coïncidences musicales.

– Au coin du feu.