À l’âge de cinq ans, il demande son 1er 45 tours, “Pass the Dutche”. La suite logique fut qu’on le croise un skate sous les pieds, une basse à l’épaule (première partie d’FFF), et des platines sous les mains.



En 2000, débutent les premières invitations à jouer des vinyles dans des bars et soirées privés, suivent quatre années d’émission radio sur Albigès sous le nom de “Soul Safari”.



2005/2010 continu à être programmé localement dans une sélection rare groove, soul funk, hip hop, jazz, reggae, essentiellement non électronique. Participe à des festivals locaux sans jamais changer sa ligne de conduite : l’authenticité.



Depuis 2019, tout s’accélère : le radio show “Good Sound for Good People” sur Radiom (Castres) tous les dimanches à 11.00 est bien rodé et est acteur de la grille de la station. En avril 2021, le show s’exporte sur Campus FM à Toulouse en perpétuant le bon son pour bonnes personnes.



La pandémie le touche, mais ne le coule pas, on le retrouve en live sur les réseaux sociaux, des directs énergisants et sincères.



De belles soirées avec El Gato Négro, Gones, Guts dans de bons lieux, Mama Shelter, Au 14.80, Café Ginette, La Berlue, les Ateliers, La fabrique indépendante, Festival Love Machine, La cour des miracles, Vand B, Le Clando, le Café Plùm, Le Bolegason, Le pied dans la bassine, Le salon du vintage.

Plus d’infos :

www.radiom.fr/animateurs/842-soul-safari/

www.facebook.com/djraregrooves/