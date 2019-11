Samedi 16 novembre de 19:00 à 20:00,

Clutch Toulouse invite Rien à voir, quoique

pour clôturer le Festival – Histoires de cinéma, 3e édition

dans le hall de La Cinémathèque de Toulouse,

avec Aurélien Bory (sous réserve),

Franck Lubet, Frédéric Thibaut, et Baptiste Ostré

“parce que mettre des films ensembles, qui se prolongent, qui se répondent,

qui se télescopent, c’est dire quelque chose.

Quelque chose du cinéma et quelque chose du monde dans lequel on vit.”

Stands de créateurs et restauration sur place.