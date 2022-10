DéCadrage avec l’accent est un magazine sur et avec du cinéma, dans les cadres, hors cadres et en équipe ! En plateau avec un•e invité•e et un chroniqueur, sans complexe et avec le coeur (et l’accent), on diverge, on découvre et on joue.

Vous pourrez retrouver de l’actualité ciné et du moins actuel, des envoyé•e•s spéciaux dans les salles de cinéma, dans les festivals et sur les tournages, des bons plans et des rendez-vous autour du cinéma, de la photo et du son, des écoutes, et des places de ciné à gagner dans vos salles préférées !

Participez à l’émission

Vous pouvez participer en laissant vos messages, requêtes, critiques, conseils, coup de gueule et coup de coeur, réaction à l’émission, sur le répondeur, ou par message vocaux (signal/télégramme/watsapp) de DéCadrage avec l’accent au 06 95 39 69 59. Vos messages seront diffusées dans la rubrique “Porte-voix” au cours de l’émission.

– un nouveau programme de la saison 2022-2023, préparé et présenté par Léa H. Tardieu, à retrouver un dimanche sur deux à 18.00 sur Campus FM.