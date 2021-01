Chaque mois, Tumultes dresse un portrait de la scène musicale émergente toulousaine. En direct dans les studios, l’émission vous propose d’abord un live et un entretien avec un artiste local, puis un second entretien avec un acteur culturel autour des projets qu’il soutient et des particularités du secteur professionnel de la musique.

Pour le premier épisode de l’émission le 29.10.20, rendez-vous pour un live et un entretien de Je Suis Oz, rappeur, auteur et compositeur, et un entretien avec Lisa Labatte, chargée de production chez 3PA – Music & Art, agence de production de spectacles vivants au côté de la scène musicale toulousaine.



– un nouveau programme de la saison 2020-2021 préparé et animé par Nina Puzenat à retrouver un jeudi par mois en direct de 18:00 à 19:00 sur Campus FM.

Plus d’infos :

www.facebook.com/tumulte.campusfm

www.instagram.com/tumultes_campusfm