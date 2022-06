L’incomparable radio toulousaine est à la recherche de volontaires pour plusieurs missions de service civique de dix mois à partir de début octobre 2022 : “Accompagnement à la rédaction/programmation culturelle/actions pédagogiques a destination du public de proximité”.

La rédaction

Vous aimez suivre les actua­li­tés locales, vous vou­lez valo­ri­ser les ini­tia­tives de la région ? Vous aimez la culture au sens très large (musique, ciné­ma, arts de la scène, arts visuels, lit­té­ra­ture, sciences, etc.) ?

En collaboration avec l’équipe permanente, le-la volontaire participe au bon déroulement des programmes “La Midinale” et/ou “Vox Discipulus”. Plus spécifiquement, le-la volontaire participe au développement de l’animation sur l’antenne. Il-elle est aussi amené-e à réaliser une veille sur l’actualité locale et l’actualité des campus afin de proposer des sujets pertinents (par le biais d’invités) et peut produire du contenu pour la radio.

Les ateliers pédagogiques

En collaboration avec l’équipe permanente, le-la volontaire participe à l’accompagnement des actions menées par les projets de la radio vis à vis des publics empêchés, de la jeunesse et des acteurs bénévoles de la vie associative, notamment lors des événements extérieurs organisés sur l’espace public. Ils faciliteront le lien entre les équipes radios et les bénéficiaires des actions. Une mission qui permettra au volontaire de découvrir le monde de la radio notamment avec des missions de terrains lors desquelles le jeune volontaire aura accès à un public de proximité (quartiers, ville) fréquemment lié aux réseaux professionnels et au monde associatif.

Lors des missions, les volontaires sont amenés à participer au développement des actions d’informations sur la vie culturelle et citoyenne de la zone de diffusion de la radio en direction des auditeurs.

Au-delà de ces missions, les volontaires vont découvrir le quotidien riche et dynamique d’une radio associative : initiation à la pratique radiophonique avant de co-animer et co-réaliser les émissions, participer à la réalisation de plateaux extérieurs, rencontre de professionnels de la radio et des invités.

Nous recherchons des personnes aimant le travail en équipe, qui s’intéressent à l’actualité et qui ont une sensibilité pour l’univers de la radio.

En attendant la possibilité de candidater en ligne sur le site www.service-civique.gouv.fr, vous pouvez envoyer votre can­di­da­ture (cv + lettre de moti­va­tion) à l’adresse à : bonjour@campusfm.net