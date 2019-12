Suite à un appel à projets de la région Occitanie,

les radios du collectif des Radios Libres Occitanie

ont réalisé des créations sonores sur le thème du cheminement. “Caminar” est la thématique qui évoque le mouvement, le voyage,

toute évocation, matérielle, immatérielle, historique, patrimoniale

ou abstraite dans un cadre précis : le territoire de l’Occitanie. Au total, quatre créations sonores ont pu voir le jour. // RTR – Radio Clapas

“Outrenors-Outresons”

L’analyse de l’onde lumineuse telle que la propose Pierre Soulages,

et reprise par des chercheurs, est en tout point transposable à l’onde sonore.

Autrement dit, le terme de réflexion, diffraction, rayonnement,

couleur, abstraction même, employés par Pierre Soulages

dans l’analyse de ses Outrenoirs sont transposables au domaine sonore

dans une démarche qui mobilisera la créativité.

L’itinérance est ici matérialisée par le passage de l’oeuvre au son.

Ce documentaire créatif s’insère dans la centième année de l’artiste. // Radio Campus Montpellier – Divergence FM

“Autant en emporte le vent”

Le vent habite la région Occitanie et souffle de la terre à la Méditerranée

et de la Méditerranée à la terre.

L’itinérance du vent au travers des départements de l’Occitanie

permet de s’arrêter, de prendre le temps de recueillir des témoignages

sur des pratiques liées à cet élément.

Pour certains, celui-ci rend fou, pour d’autres il est un outil

de travail essentiel, ou encore il est une source d’inspiration

et d’étude scientifique, voir même un outil de défense.

Un road-trip sonore à la rencontre des territoires et de leurs habitants, au gré du vent. // Radio Axe Sud

“Itinéraires de l’occitan Clément Ader”

Clément Ader, né à Muret, est surtout connu pour avoir fait décoller ,

pour la première fois, un engin motorisé : Éole.

Il a aussi inventé ou travaillé sur mille autres projets ou réalisations :

vélo, voiture, chemin de fer et d’autres. // Radio Mon Païs – Campus FM Toulouse

“Voyage sur les pas des migrations en Occitanie”

À travers un personnage historique fictif, les auditeurs cheminent

dans six lieux de différents départements de la région Occitanie

à la rencontre de personnes contemporaines qui racontent

leur expérience de leur itinérance migratoire.

Avec les voix de Miel Pagès et de Julie Serrano.

Musique : Arthur-Coriolan Wilmotte.

Texte et coordination : Anthony Piana.

Prises de sons et réalisation :

Aurélie Crémon, Sébastien Claret, Michel Furios, Vincent Laurent.

Assistants à la réalisation : Pascal Filippi, Gisèle Montaubric.

Montage et mixage : François Berchenko.

À retrouver en podcast, ici.