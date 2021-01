Que retiennent les lycéens de ce que qu’ils voient et entendent dans les médias ? À l’ère du numérique, les jeunes sont submergés d’information. Difficile de démêler le vrai du faux et de se forger une opinion personnelle en exerçant son esprit critique. C’est partant de ce constat que l’université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et le Quai des savoirs lancent “Au crible de la science”, le nouveau programme audio Exploreur.

Réveillez votre esprit critique !

Dédié au décryptage de l’actualité, “Au crible de la science” vous propose des clés pour démêler le vrai du faux, vous forger une opinion personnelle tout en exerçant votre esprit critique. Comment analyser une actualité ? Comment évaluer la fiabilité des informations reçues ?



Au programme, l’étude des mécanismes de circulation des informations à travers des thématiques telles que l’environnement, la santé ou l’intelligence artificielle.

À chaque épisode, Exploreur fait appel à des invités, des scientifiques du milieu universitaire toulousain, et plus largement du territoire national : philosophes, sociologues, physiciens, biologistes, astronomes ou des spécialistes des sciences de l’information et de la communication et des professionnels des médias.

Un outil pédagogique sur le territoire national

“Au crible de la science” fait partie d’un programme plus large de sensibilisation des lycéens aux médias. Financé par le ministère de la Culture, ce programme s’inscrit dans la politique générale d’éducation aux médias, à la fois du ministère de la Culture, mais aussi de l’éducation nationale.

Chaque épisode est ainsi accompagné d’un dossier pédagogique élaboré par l’académie de Toulouse avec l’Ires, l’institut de recherche pour l’enseignement des sciences de Toulouse. Cette ressource est mise à disposition des enseignants sur tout le territoire national.

À propos d’Exploreur

Pour créer des ponts entre les connaissances scientifiques et les citoyens, l’université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées se mobilise. Avec l’ensemble des 31 universités, grandes écoles et organismes de recherche de l’académie, elle propose Exploreur : un ensemble de dispositifs pour rendre accessibles à tous, les sciences et les techniques.

S01-E01 / Le septième continent

Invisible, mais pourtant largement illustré en images, lointain mais pourtant bien connu du grand public, que savons-nous réellement de ce continent de plastique ? Les élèves de terminale des lycées Toulouse-Lautrec et Stéphane-Hessel, à Toulouse, interrogent les représentations du septième continent dans les médias.

“Au crible de la science” est disponible à l’écoute sur le site d’Exploreur et du Quai des savoirs le dernier mercredi du mois, et sur les ondes de Campus FM le premier jeudi du mois à 17.00.

Une co-production de l’université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et du Quai des savoirs, en partenariat avec l’académie de Toulouse, le Clemi et Campus FM. Avec le soutien du ministère de la Culture.

