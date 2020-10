Sans blabla, un dimanche par mois à 22:00, cʼest lʼhistoire dʼun robot asexué qui sʼappelle Sojbdor.

Personne ne sait vraiment de qu’elle planète Sojbdor est né.

Sojbdor ne parle pas souvent, Sojbdor nʼa rien à dire.

Sojbdor préfère se balader, marcher et manger des framboises.

Sojbdor adore ça, Sojbdor en mange, tous les jours, ou presque.

Quand Sojbdor se promène seul, Sojbdor prend ses écouteurs pour écouter

de la musique et découvrir le monde, sur son vélo, en skate ou en trottinette.

Sojbdor écoute tellement de musique que parfois il ne fait plus attention à ce qui lʼentoure.

Ça lui arrive dʼêtre plongé dans ses pensées, puis de danser tout seul,

dans la rue, ou chez lui, même au travail.

Le vendredi, samedi, dimanche, lundi ou autre,

Sojbdor va dans des clubs, pour écouter ses artistes préférés.

Ce quʼil préfère, cʼest la techno dʼaujourdʼhui, la hard-techno, la dub-techno,

modern techno, groovy, expérimental, mais de temps en temps,

il écoute de lʼambiant, du rock, du métal, du hip hop, du rap….

Il sʼest rendu compte que la musique lʼamenait dans le futur,

mais que ça dépend aussi de ses humeurs, car parfois ça le rend nostalgique.

Sojbdor ne sait pas si c’est lui qui décide d’être nostalgique,

ou si c’est la musique qui le rend nostalgique. Pour une seconde saison en 2020-2021, Sojbdor propose des musiques sur Campus FM, on ne sait jamais vraiment ce qu’il vous fera écouter. Tous les replays sur mixcloud.