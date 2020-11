Le vendredi 27 novembre 2020, la Nuit européenne des chercheur·e·s vous propose une plongée nocturne dans le monde de la recherche pour une édition 100 % numérique.



Venez rencontrer en ligne des chercheur·e·s de toutes les disciplines, découvrir leurs travaux et les différentes facettes de leurs métiers. Une nuit placée sous la thématique “Petits secrets nocturnes” pour partager, découvrir, expérimenter, s’étonner avec les chercheur·e·s !

Être chercheur, qu’est-ce que c’est ? De l’hypothèse au résultat se succèdent tout un tas d’éléments clefs, emboîtés tel des engrenages. Cette machine de savoir ne peut fonctionner que si tous ces éléments sont réunis et fonctionnels. Alors, êtes-vous prêts à passer de l’autre côté du miroir pour découvrir les rouages d’une recherche réussie ?



Pour cette seizième édition, quatorze villes vous invitent à venir rencontrer ces personnes, qui travaillent au quotidien pour faire avancer le savoir collectif. Sous la lanterne des petits secrets nocturnes, ils se confieront à vous pour vous faire part de la démarche de leur métier mais également des particularités de leur métier et des subtilités qu’ils peuvent rencontrer pendant leurs travaux.



Des dispositifs interactifs variés vous permettront de rencontrer des chercheur·e·s en tête à tête ou dans le noir, d’illustrer la déformation de l’information, de jouer avec des chercheur·e·s anonymes ou de découvrir bien d’autres aspects de ce métier. Alors tenez l’oreille et venez écouter les centaines de chercheurs investis dans cet événement vous faire leurs confidences… Mais chut, cela doit rester un petit secret nocturne !

Plus d’infos sur facebook, sur le site de l’université de Toulouse ici

et sur le site de la Nuit des chercheurs.