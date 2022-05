Avec Léo Lecerf

Perdu dans un dédale de machines, d’une TB-303, à une Akai MPC1000 ou un Korg MS-20, naissent des vibration électroniques protéiformes qui ont bouleversé la musique. Pour emprunter les mots du journaliste Thomas Gaetner et de son excellente anthologie de l’électro, “mélodieuses, minimalistes, chantées, dansantes, sensuelles, contemplatives, relaxantes, hypnotiques [….] expérimenté par d’ingénieux bidouilleurs, promu par les communautés gays, afro-américaines et par une poignée de pionniers européens”, aujourd’hui l’électro rayonne sur le monde et notamment sur notre belle ville rose à gros coup de BPM.

En effet, la musique électronique n’est pas nouvelle dans la région, plusieurs organismes indépendants, locaux sont présents pour animer la scène musicale. Du port de l’Embouchure, aux halles de La cartoucherie ou encore du musée des Augustins, j’ai justement le plaisir de recevoir Léo Lecerf du collectif Wyld, à l’occasion de leur première soirée “Us” au Bikini ce 13 mai 2022. Au programme, plusieurs entités pour une seule octave, producteurs incontournables de Détroit, je parle bien sûr d’Octave One. Joyeux luron, décomplexé et novateur, Ouai Stéphane. La fine fleur de la scène électronique française, Romane Santarelli et enfin, entre filtres acid et force jubilatoire du gimmick, la techno italienne de Emiliano Turi aka Don Turi.

– Antoine Riou

dans La Midinale, saison 2021-2022.

