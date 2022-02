Avec Arnold Oswald

L’architecte Romain Vitruve savait bien qu’il suffisait d’une anecdote croustillante pour faire rentrer dans l’histoire une découverte scientifique. Les ragots ne s’embarrassent jamais de la vérité, ils la façonnent à son image. Ce que Vitruve raconte, c’est que le savant grec Archimède, à la fois mathématicien, physicien et ingénieur, fit une découverte qui lui sauva la vie un jour où il prenait son bain. En effet, le tyran Hiéron II lui mettait quelque peu la pression pour savoir si l’orfèvre à qu’il avait confié une certaine quantité d’or pour le fondre en couronne, n’avait pas essayé de le voler en lui substituant un métal moins noble. Archimède, soucieux, souhaite détendre ses neurones, se défroque, entre dans son bain et constate que tandis que son corps s’enfonce, l’eau s’échappe depuis les bords du cuvier. Bim – découverte de la poussée d’Archimède et c’est alors, que selon les dires de Vitruve, frappé par son génie et sous le coup de l’exaltation, il sauta hors du bain et se mit à courir nu chez lui et jusque par les rues en hurlant Eurêka ! Eurêka ! « J’ai trouvé » en grec. Nul besoin de parodier Archimède pour accéder au lieu dont nous allons parler aujourd’hui dans cette Midinale, il est même chaudement conseillé de s’y rendre vêtu plutôt que nu. L’Eurêkafé rouvre enfin ses portes après un an de fermeture et vous accueille dans son nouveau local situé au 5 impasse de la Colombette. Pour en parler, j’ai le plaisir de recevoir Arnold Oswald.

Pas besoin d’attendre que les poules aient des dents pour vous intéresser aux sciences, il n’est pas trop tard pour mettre derrière vous le prof de physique chimie du lycée qui avait le charisme de Morty et la fougue d’une anémone de mer et passer les portes de l’Eurêkafé le temps d’un verre, d’une partie de jeu de société, d’un coup d’œil sur la fourmilière ou d’une conférence de zététique. C’est au 5 impasse de la Colombette à Toulouse, et c’est ouvert 7 jours sur 7 de 10.00 à 22.00 – qui dit mieux ? Eurêka ! Personne. Merci Arnold Oswald pour votre présence dans le studio.

– Alice Baylac

La Midinale, saison 2021-2022.

