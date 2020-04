Le 29 octobre dernier nous avons reçu dans la Midinale deux étudiants et membres du réseau étudiant Animafac : Mara et Tanguy. Ils sont animateurs « réseau » sur la ville de Toulouse, c’est-à-dire qu’ils ont pour mission de coordonner, de conseiller et de mettre en relations les différentes associations étudiantes présentes sur la ville rose.

Mais c’est quoi Animafac concrètement ? Ce n’est pas une organisation dans le sens « classique » du terme. L’objectif d’Animafac c’est de créer une dynamique, via un réseau d’associations, sur tous les campus de France. Animafac crée des connexions entre les associations étudiantes, cela permet de mettre en commun les savoirs pour développer de nouveaux projets ou le plus grand nombre d’étudiants pourront s’investir pour participer au développement de leur campus. Au travers de formations spécifiques proposées par des bénévoles membres du réseau, et les animateurs comme Mara et Tanguy ; des responsables et membres d’associations étudiantes peuvent se former pour mieux développer et pérenniser leurs associations : « On essaye de choisir les formations en fonction des besoins des associations, on aborde des thèmes comme le financement, la demande de subventions ou le financement extérieur (…) ou encore la communication, la gestion des bénévoles (…) L’objectif c’est de collaborer et de développer l’entraide entre les associations, tout le monde est le ou la bienvenue pour proposer une formation ou alors pour participer, écouter et donner son avis, c’est un travail collectif et de mise en commun, vraiment. »

Toulouse est une ville étudiante très active, est c’est aussi le cas de son milieu associatif, si l’on prend en compte le campus de l’Université Toulouse-1 Capitole, L’université Toulouse-2 Jean-Jaurès et L’Université Toulouse-3 Paul Sabatier « il y a environ 200 associations actives, sans compter les écoles à droite à gauche qui ont leur propres associations ».

Vous pouvez les contacter sur la page Facebook « Animafac Toulouse » et ils sont présents sur le campus de l’Université Jean-Jaurès le mercredi et le vendredi, à la Maison des Initiatives Etudiantes (MIE) au bureau 27.

L’interview, par ici :